В Госдуму внесен законопроект о создании статьи КоАП за сталкинг

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В Госдуму был внесен законопроект, предлагающий дополнить КоАП новой статьей, устанавливающей ответственность за преследование, следует из документа в электронной базе ГД.

Инициаторами стали члены партии "Новые люди". Они предложили закрепить понятия "навязчивое преследование", "запрет на приближение", "преследователь", "жертва преследования" и установить основы правового регулирования борьбы с навязчивым преследованием, а также механизмы установления запрета на приближение в целях защиты прав и интересов жертв.

На сегодняшний день отдельного состава правонарушения за вышеуказанное преступление в России нет. Кроме того, КоАП и УК РФ не охватывают все виды противоправных действий и не учитывают всей тяжести психологического воздействия систематического преследования на жертву, указали чиновники.

Авторы считают, что благодаря таким изменениям жертвы смогут обращаться в правоохранительные органы за помощью. У последних, в свою очередь, появится возможность выполнять все необходимые процессуальные действия и в случае установления всех признаков преступления передавать материалы в суд и устанавливать запрет на приближение к жертве до того, как начнутся угрозы убийства, повреждения имущества или нанесения побоев.

Изначально о новом законопроекте стало известно в октябре 2023 года. Инициаторы указывали, что суды могут запретить сталкерам только звонить жертвам преследования, а также писать бумажные или слать электронные письма, но не более.

Так, например, в Екатеринбурге весной того года женщину убил бывший возлюбленный. Она обращалась в полицию, больше двух лет пыталась от него скрываться. Но он оставался на свободе, заставлял быть с ним. Этой трагедии можно было избежать, отметили в партии.