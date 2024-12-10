Москалькова заявила, что в РФ система защиты прав человека отстроена лучше, чем на Западе

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Система защиты прав человека в России отстроена лучше, чем на Западе. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

"Я, конечно, придерживаюсь мнения, что здесь лучше, чем там", – высказалась она.

Москалькова подчеркнула, что протесты, которые полыхают в Европе, свидетельствуют о том, что в их системе защиты прав достаточно проблем. При этом она подчеркнула, что задача правозащитной системы России – не показать, что у них плохо, а сделать так, чтобы у нас было еще лучше.

По ее словам, в РФ отстроено свое понимание прав человека, своя система защиты этих прав, и она продолжает развиваться.

Ранее Владимир Путин в ходе Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур заявил, что Россия не борется с какими-либо ценностями, а поддерживает свои. Он подчеркнул, что в ряде стран сейчас царят ксенофобия и преследование по национальному и религиозному признаку. Кроме того, западная повестка игнорирует и часто оскорбляет религии и традиции различных стран мира.