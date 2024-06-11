Москалькова предложила расценивать русофобию как экстремизм

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила начать расценивать русофобию как экстремизм и ужесточить наказание за подобные действия. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на доклад омбудсмена о ее деятельности за 2023 год.

В докладе Москалькова обратила внимание, что Запад охватила "беспрецедентная русофобия". В 2023 году там были зафиксированы еще более агрессивные формы ее проявления, чем раньше, отметила она.

В качестве одного из примеров омбудсмен привела призыв Международного олимпийского комитета (МОК) игнорировать Игры дружбы в РФ, а также запрет на использование российской символики на Олимпиаде в Париже.

При этом, по словам омбудсмена, происходящее не порицается международным сообществом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европарламент давно основывает свои действия на прочной русофобии, тем самым превращаясь в "машину оголтелых заявлений и внутренних противоречий".

По его мнению, России и Европе уже не удастся построить отношения как раньше, и никто этого не захочет. Вместе с этим он подчеркнул, что РФ никому не представляет угрозы в Европе и надеется на аналогичное отношение к себе.

