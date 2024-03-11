США своей русофобской риторикой пытаются раскачать ситуацию в РФ – посол Антонов

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Американские политики при помощи русофобской риторики пытаются "раскачать" ситуацию в России в преддверии президентских выборов. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Градус русофобской риторики администрации (президента США. – Прим. ред.) Джо Байдена зашкаливает. С высоких американских трибун на "голубом глазу" заявляется о неких "захватнических амбициях" России в Европе. Пентагон с легкостью называет нашу страну "врагом" CШA", – приводятся слова Антонова в телеграм-канале посольства РФ.

Кроме того, по словам дипломата, местные издания также призывают к различным протестным акциям около российских посольств и генконсульств.

Антонов призвал власти США отказаться от действий, которые чреваты "окончательным скатыванием двусторонних отношений в пропасть".

"При этом важно отметить: даже самые махровые русофобы понимают и признают, что россияне твердо поддерживают внутри- и внешнеполитический курс России, заданный президентом Путиным. Разделяют цели специальной военной операции", – заявил посол.

Дипломат отметил, что в посольство поступает множество звонков от граждан РФ, которые подтверждают свое желание прибыть на избирательный участок и исполнить свой гражданский долг.

По словам Антонова, российская дипмиссия работает спокойно в условиях постоянных провокаций. Посольство находится в тесном контакте с секретной службой Госдепартамента США и рассчитывает, что американская сторона выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности дипмиссии.

Ранее сотрудники посольства РФ в Вашингтоне уже сообщали, что искусственно нагнетаемая в США русофобская истерия нацелена на дестабилизацию внутриполитической ситуации в России в преддверии президентских выборов.