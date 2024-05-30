Международная федерация бокса навала позором ультиматум МОК

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Международная боксерская ассоциация (IBA) назвала позором заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете на участие в летних Олимпийских играх 2028 года для спортсменов из национальных федераций-членов IBA. Об этом сообщается на сайте организации.

"Это четкое проявление отсутствия приверженности спорту и честности, которые они проповедуют", – говорится в сообщении.

В IBA также заявили, что подобные шаги МОК демонстрируют двойные стандарты и предвзятое отношение.

Ранее МИД РФ выпустил предупреждение для соотечественников, планирующих находиться во Франции во время ОИ-2024. В нем россиян предостерегали от поездок, аргументируя это террористическими угрозами, "зашкаливающей русофобией" и неблагоприятной криминогенной обстановкой в стране.

