Студенников предупредил о рисках для россиян во время ОИ в Париже

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Олимпийские игры (ОИ) в Париже будут проходить в сложных условиях, создающих реальные риски для граждан РФ, которые могут в это время оказаться во Франции. Об этом РИА Новости сообщил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

Дипломат объяснил, что среди рисков – стабильно высокий уровень террористической угрозы, неблагоприятная криминогенная обстановка и "зашкаливающая русофобия". Помимо этого, там невозможно пользоваться российскими банковскими картами, есть ограничения на оплату товаров и услуг наличными, отсутствует прямое авиасообщение, добавил Студенников.

Он указал, что на сайте консульского отдела посольства РФ во Франции размещены рекомендации для россиян, которые планируют поехать во Францию во время проведения Олимпиады. Дипломат посоветовал с ними ознакомиться.

Ранее сообщалось, что французские власти отклонили заявки более чем 20 российских волонтеров на аккредитацию на ОИ, которые пройдут в Париже в этом году. Как подчеркнула одна из претенденток, получившая письменный отказ, Оргкомитет не указал даже причины отклонения ее заявки.

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что на Олимпиаду в Париже квалифицировались 12 россиян и семь белорусов. Спортсмены из России и Белоруссии, согласно требованиям МОК, не смогут участвовать в параде на церемонии открытия ОИ.

