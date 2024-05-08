08 мая, 11:50Спорт
МОК отказался передавать российским олимпийцам перешедшие медали
Фото: depositphotos/HeyingPhoto
Международный олимпийский комитет (МОК) не занимается вручением медалей, которые должны были перейти российским спортсменам после пересмотра результатов Олимпийских игр 2016 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МОК.
Журналисты напомнили, что после дисквалификации молдавского атлета, получившего на Играх в Рио-де-Жанейро третий результат, медаль должна была перейти к гребцу Илье Штокалову. Такое решение было принято МОК еще в 2018 году, однако сам Штокалов в интервью изданию заявил, что до сих пор не получил награду.
"Перераспределением медалей должен и всегда занимался национальный олимпийский комитет соответствующего спортсмена", – указали в комитете.
Там объяснили, что Олимпийский комитет РФ (ОКР) ранее не смог вернуть медали МОК после аннулирования результатов российских спортсменов. Позднее ОКР был отстранен, перестал функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать средства от МОК.
"Поэтому МОК <...> на данный момент не имеет возможности перераспределить медали российским спортсменам", – заключил представитель комитета.
Ранее стало известно, что на летние Игры-2024 в Париже квалифицировались 12 российских спортсменов. Однако для этого им нужно будет соблюдать строгие условия, включая выступления в нейтральном статусе и соглашение с новой Олимпийской хартией.
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