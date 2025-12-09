Собянин: силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России во вторник, 9 декабря, отразили очередную атаку беспилотника, направлявшегося в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в канале в МАХ.

Он уточнил, что на месте, где упали обломки дрона, задействованы экстренные службы.

Ранее глава города рассказывал об уничтожении еще трех беспилотников, которые летели в сторону столицы. На местах, где упали фрагменты БПЛА, также работали специалисты.

Вместе с тем в Шереметьево вводили ограничения на прием и вылет самолетов на фоне сигнала "Ковер". Спустя несколько часов они были сняты.

При этом аналогичные меры распространились на Домодедово и Жуковский. Там прием и выпуск рейсов велся в координации с соответствующими органами.

