На севере Москвы будет обновлена система освещения

Фото: пресс-служба АО "Объединенная энергетическая компания"

Специалисты комплекса городского хозяйства завершают обновление системы освещения на севере Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В настоящий момент заканчивается установка новых фонарей – они обеспечат качественным освещением пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, придомовые территории, автомобильные парковки и проезды.

При монтаже применяются энергоэффективные светодиодные приборы, которые потребляют на 30% меньше электричества.

Наибольшее количество обновленных конструкций установили в районах Восточное Дегунино (177 опор, 212 светильников), Бескудниковском (94 опоры, 146 светильников), Головинском (83 опоры, 105 светильников) и Савеловском (85 опор, 105 светильников).

Например, в районе Восточное Дегунино была благоустроена дворовая территория по всему периметру жилого сектора и вдоль соседнего сквера. Освещение обновили и на улице Дубнинской.

Еще один светлый маршрут появился в Головинском районе. В частности, возле дома 23 на Кронштадтском бульваре появилась новая пешеходная зона с 33 фонарями. Во дворе улучшили освещение детской площадки и дорожно-тропиночной сети. Также обновили освещение на площадке для выгула собак.

В районе Бескудниковском обновление затронуло популярный пешеходный маршрут. На участке Бескудниковского бульвара установили 94 опоры со светильниками.

На улице Юннатов в районе Савеловском обновление коснулось дворов домов 14 и 14а – здесь установили семь опор наружного освещения. Пять опор для светильников появились и на детской площадке.

Новое световое оборудование, установленное на улицах столицы, было произведено в России.

Собянин ранее напомнил, что первые фонари появились в столице 295 лет назад. Сегодня Москва входит в топ-3 наиболее освещенных городов мира. По вечерам в столице зажигается свыше миллиона светильников наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки.