Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 12:18

Город

На севере Москвы будет обновлена система освещения

Фото: пресс-служба АО "Объединенная энергетическая компания"

Специалисты комплекса городского хозяйства завершают обновление системы освещения на севере Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В настоящий момент заканчивается установка новых фонарей – они обеспечат качественным освещением пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, придомовые территории, автомобильные парковки и проезды.

При монтаже применяются энергоэффективные светодиодные приборы, которые потребляют на 30% меньше электричества.

Наибольшее количество обновленных конструкций установили в районах Восточное Дегунино (177 опор, 212 светильников), Бескудниковском (94 опоры, 146 светильников), Головинском (83 опоры, 105 светильников) и Савеловском (85 опор, 105 светильников).

Например, в районе Восточное Дегунино была благоустроена дворовая территория по всему периметру жилого сектора и вдоль соседнего сквера. Освещение обновили и на улице Дубнинской.

Еще один светлый маршрут появился в Головинском районе. В частности, возле дома 23 на Кронштадтском бульваре появилась новая пешеходная зона с 33 фонарями. Во дворе улучшили освещение детской площадки и дорожно-тропиночной сети. Также обновили освещение на площадке для выгула собак.

В районе Бескудниковском обновление затронуло популярный пешеходный маршрут. На участке Бескудниковского бульвара установили 94 опоры со светильниками.

На улице Юннатов в районе Савеловском обновление коснулось дворов домов 14 и 14а – здесь установили семь опор наружного освещения. Пять опор для светильников появились и на детской площадке.

Новое световое оборудование, установленное на улицах столицы, было произведено в России.

Собянин ранее напомнил, что первые фонари появились в столице 295 лет назад. Сегодня Москва входит в топ-3 наиболее освещенных городов мира. По вечерам в столице зажигается свыше миллиона светильников наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки.

Читайте также


город

Главное

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика