Уголовное дело возбуждено по факту пожара на рынке в Петербурге

Фото: телеграм-канал "МЧС Санкт-Петербурга"

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на рынке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК России.

Случившееся подпадает под статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, уточнили в ведомстве. В настоящее время правоохранители проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств ЧП.

К работе над установлением подробностей пожара также привлечена прокуратура Невского района, добавили в телеграм-канале городского ведомства.

В рамках надзорных мероприятий будут выявлены причины возгорания, а также проведена комплексная оценка соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда.

"При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – добавили в ведомстве.

О возгорании в двухэтажном здании Правобережного рынка в Петербурге стало известно вечером 10 декабря. Пожар был локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

Однако значительная пожарная нагрузка внутри объекта способствовала быстрому распространению огня, из-за чего возгоранию был присвоен второй уровень сложности.

На данный момент известно об одном пострадавшем мужчине, которого доставили в медучреждение. Также из здания были эвакуированы 100 человек.

