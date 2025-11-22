Дело о возгорании автомобилей после поджога мусорных баков возбуждено в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве возбуждено уголовное дело по факту поджога мусорных контейнеров и припаркованных рядом автомобилей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

По данным ведомства, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ – "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Нарушителям грозит до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Также ведомство сообщало, что полицейскими был задержан подозреваемый в поджоге – 37-летний уроженец Владимирской области. Мужчина полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что на улице Донецкой в ночь на 22 ноября сгорели восемь автомобилей и два мотоцикла. Как сообщали правоохранители, огонь распространился на транспортные средства с контейнеров для бытовых отходов. Устанавливается сумма причиненного ущерба.