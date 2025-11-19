Цистерны с газом загорелись на границе Свердловской области

Фото: телеграм-канал "Уральская транспортная прокуратура"

Возгорание двух цистерн с газом произошло на границе Свердловской области. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги (СвЖД).

Пожар был зафиксирован в хвостовой части грузового состава, уточнили в компании, добавив, что к месту происшествия уже отправлены два пожарных поезда СвЖД.

Инцидент произошел на перегоне Шамары – Кордон примерно в 17:47 по местному времени (15:47 по московскому). После взрыва движение по перегону было остановлено, что может привести к задержкам пассажирских поездов, предупредили в СвЖД.

В настоящее время причины ЧП неизвестны. Их установлением занимаются следователи, а также заместитель пермского транспортного прокурора, выехавший на место происшествия, уточнили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В свою очередь, Роспотребнадзор инициировал проверку качества воздуха в районе жилой застройки рядом с местом пожара, добавили в пресс-службе областного ведомства. Эксперты оценят содержание в воздухе веществ, характерных для такого типа возгорания.

Ранее в селе Сулевкент Хасавюртовского района Дагестана загорелась АЗС. Сообщалось, что причиной возгорания стала разгерметизация емкости газовоза, которая произошла во время перекачки газа.

Жертв и пострадавших в результате инцидента не было. По факту ЧП возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.