АЗС загорелась в Хасавюртовском районе Дагестана

Видео: телеграм-канал SHOT

АЗС загорелась в селе Сулевкент Хасавюртовского района Дагестана. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

"В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований пожарной и промышленной безопасности на объекте", – подчеркнули в ведомстве.

Там также отметили, что по результатам проверки будет рассмотрен вопрос внесения актов прокурорского реагирования.

Как уточнили в МЧС, причиной случившегося стала разгерметизация емкости газовоза, которая произошла во время перекачки газа. Прибывшие на место спасатели ликвидировали угрозу распространения на частный жилой дом. По данным ведомства, пострадавших нет.

Ранее на АЗС в Грозном взорвалась цистерна с газом. В результате вспыхнул пожар, который полностью уничтожил станцию. Четыре человека погибли, еще пятеро пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Как уточняли в оперативных службах, к взрыву могло привести нарушение техники безопасности при перекачке топлива.