Девочка погибла в результате ДТП с фурой в Удмуртии
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Одиннадцатилетняя девочка погибла, ещё трое детей и женщина пострадали при столкновении легкового автомобиля с фурой на 8-м километре автодороги Можга-Вавож в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции региона.
По предварительной информации, 37-летняя женщина за рулем автомобиля "Лада Ларгус" не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем Scania с полуприцепом.
В результате столкновения пассажир легковушки – 11-летняя девочка – получила смертельную травму. Женщина и трое ее несовершеннолетних пассажира – два мальчика 8 и 9 лет и девочка 10 лет были госпитализированы в медицинское учреждение.
Ранее женщина выжила после наезда фуры в подмосковной Электростали. Как сообщило ГУ МВД РФ по региону, с соцсетях было распространена видеозапись с камер видеонаблюдения, на которых видно, как фура сбила пешеходку.
После этого большегруз протащил ее под колесом на несколько метров вперед. В результате происшествия женщина была госпитализирована и в данный момент находится на лечении.