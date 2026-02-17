Захарова предложила Польше в качестве репараций видео оперы "Иван Сусанин"

Фото: mid.ru

Россия могла бы отправить Польше ссылку на видео оперы "Иван Сусанин" в качестве репарации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РБК.

Опера рассказывает о костромском крестьянине Иване Сусанине. В Смутное время, в начале XVII века, поляки шли в Кострому, чтобы убить 16-летнего боярина Михаила Романова, будущего основателя династии Романовых. Сусанин вызвался показать дорогу, но вместо этого завел их в болото, где погиб вместе с захватчиками.

Ранее стало известно, что Польша готовит иск против РФ с требованием репараций за последствия "советского господства". Новое расследование может стать более масштабным, чем изучение потерь от нацистов, так как "господство" СССР длилось свыше 40 лет.

При этом в польском Институте оценки военных потерь указали на преждевременность вопроса о том, может ли сумма компенсации от Москвы превысить сумму в 1,3 триллиона евро, которую Польша требует от Германии.

