Медведев заявил, что у РФ есть все основания потребовать у Финляндии репарации

Фото: kremlin.ru

Политика финских властей дает России все основания для пересмотра отказа от компенсаций за ущерб от действий Финляндии в годы Второй мировой войны. Об этом заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в колонке "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность", передает ТАСС.

Политик напомнил, что после вступления в НАТО страна начала попирать ранее подписанные соглашения, включая оборонные статьи Парижского мирного договора 1947 года и статьи об отказе от использования вооруженных сил за пределами своей страны договора об основах отношений с Россией 1992 года.

По словам Медведева, подобный "ревизионизм должен быть жестко пресечен", поскольку в противном случае встает вопрос о действительности этих договоренностей.

"Иными словами, нет военно-политической составляющей договора – значит, нет и нашего отказа от закрытия компенсационных исторических вопросов и четкой постановки вопроса о моральной ответственности нынешнего финского правительства за действия предков", – отметил политик.

Он добавил, что из заложенных в договор 1947 года 300 миллионов долларов репараций по факту было выплачено 226,5 миллиона. По его словам, со стороны России согласие на это было жестом доброй воли, не оцененным сегодняшними поколениями.

При этом, средства "явно не покрывают всего ущерба", а Верховный суд Карелии оценил его в 20 триллионов рублей, обратил внимание Медведев.

"Мы имеем на это все основания ipso jure (в силу самого права. – Прим. ред.). Особенно на фоне раздувания в Финляндии антироссийской милитаристской истерии, подкрепленной бряцанием оружием", – подчеркнул замглавы Совбеза.

Медведев добавил, что нормальные взаимовыгодные отношения России и Финляндии, которые были выстроены за десятилетия, полностью обрушены по инициативе Хельсинки. Сегодня на границе в Ленинградской области "нет никакого движения, а совсем недавно было очень многолюдно", отметил он.

Ранее Медведев сообщил о строительстве Финляндией пригодной для военных инфраструктуры на границе с Россией. По его словам, Москва не может игнорировать, что Хельсинки – часть НАТО, поскольку это предопределяет изменение российских военных подходов к устройству границы, а также к отражению возможных недружественных актов.

В связи с этим России необходимо повысить надежность защиты государственной границы и обеспечить фортификационное оборудование территории регионов, указал он.