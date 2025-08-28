Фото: 123RF/razihusin

Военно-воздушные силы Финляндии планируют отказаться от изображения свастики на своих знаменах, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на Yle.

Руководитель Карельского командования ВВС страны, полковник Том Бем отметил, что Финляндии необходимо начать жить "в соответствии со временем".

"Мы могли бы продолжать использовать это знамя, но иногда могут возникать неловкие ситуации с иностранными гостями", – объяснил финский военнослужащий.

В конце прошлого года в Польше разгорелся скандал из-за студентов, принесших на предрождественскую встречу имбирные пряники в форме свастики. Придя на праздник, они запустили петарды и начали петь нацистские песни.

Инцидент был записан на видео, которое позже завирусилось в Сети и вызвало возмущение руководства Академии образования. В результате в учреждении осудили поведение учеников и заявили о применении дисциплинарных мер.