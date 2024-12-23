Gazeta Wyborcza: в Польше студенты принесли на встречу пряники в форме свастики

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В Польше разгорелся скандал из-за студентов, которые принесли на предрождественскую встречу в своем училище пряники в форме свастики, передает Gazeta Wyborcza.

"Ученики принесли имбирные пряники в форме свастики, запустили петарды и пели нацистские песни", – говорится в материале.

Инцидент был записан на видео, которое позже завирусилось в Сети. Руководство Академии образования выразило "возмущение и осуждение поведения учеников, зафиксированного на видео". Также в заявлении учреждения было подчеркнуто, что к студентам, которые участвовали в скандальном мероприятии, будут применены меры, согласно регламенту школы.

"Мы глубоко сожалеем и приносим извинения всем, кого затронул этот инцидент. Как школьное сообщество, мы заботимся о развитии отношений, основанных на толерантности, ответственности и уважении к другим людям", – говорится в заявлении.

Ранее в Польше разразился крупный скандал из-за появившихся в магазинах ароматизированных напитков на основе водки, разлитых в тары, напоминающие продукты для детей. Премьер-министр Дональд Туск пообещал "кадровые последствия" для людей, которые не проявили необходимую бдительность в данной ситуации.

Почти сразу же после заявления Туска министр здравоохранения страны Изабелла Лещина отправила в отставку директора Национального центра противодействия зависимостям Петра Яблоньского.