Во Франции 20 студентов отправили на пересдачу за использование нейросети во время теста

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Около 20 студентов Страсбургского университета во Франции отправили на пересдачу экзамена из-за того, что они использовали чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT во время прохождения теста. Об этом сообщает издание Dernières Nouvelles d'Alsace.

Как уточняется, студенты прибегали к помощи нейросети во время теста по истории Японии. Администрация университета поймала учащихся за массовым мошенничеством. Как отметили в университете, это первый подобный случай за историю учебного заведения.

Ранее студент Российского государственного гуманитарного университета написал диплом с помощью нейросети ChatGPT за сутки, а после успешно защитил работу. Молодой человек отметил, что ему не хотелось писать диплом самостоятельно, так как это заняло бы много времени.

В колумбийском городе Картахена местный судья вынес приговор при помощи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. По словам судьи, нейросеть является крайне полезным инструментом, она помогает создавать очень понятные предложения с хорошей формулировкой.

Московский студент написал диплом с помощью нейросети

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