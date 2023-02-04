02:58Общество
Во Франции 20 студентов отправили на пересдачу за использование нейросети во время теста
Фото: depositphotos/kasto
Около 20 студентов Страсбургского университета во Франции отправили на пересдачу экзамена из-за того, что они использовали чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT во время прохождения теста. Об этом сообщает издание Dernières Nouvelles d'Alsace.
Как уточняется, студенты прибегали к помощи нейросети во время теста по истории Японии. Администрация университета поймала учащихся за массовым мошенничеством. Как отметили в университете, это первый подобный случай за историю учебного заведения.
Ранее студент Российского государственного гуманитарного университета написал диплом с помощью нейросети ChatGPT за сутки, а после успешно защитил работу. Молодой человек отметил, что ему не хотелось писать диплом самостоятельно, так как это заняло бы много времени.
В колумбийском городе Картахена местный судья вынес приговор при помощи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. По словам судьи, нейросеть является крайне полезным инструментом, она помогает создавать очень понятные предложения с хорошей формулировкой.
Московский студент написал диплом с помощью нейросети
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