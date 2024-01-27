В Польше вырос уровень преступности после наплыва украинцев – СМИ

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После наплыва украинцев в Польшу в стране вырос уровень преступности. Об этом сообщает обозреватель Rzeczpospolitа Гражина Завадка.

Автор, сославшись на статистику, заявила, что преступления среди иностранцев чаще совершали граждане Украины. Сейчас в Польше их проживает около 2,5 миллиона человек.

"Возможно, они больше и чаще пьют и не обращают внимания на то, в каком состоянии садятся за руль. Возможно, это связано с различными проблемами, в том числе культурного характера", – заявила она.

Эксперт по дорожному движению Войцех Пащечны также поддержал слова обозревателя. По его словам, часть приезжих, садясь за руль, "чувствуют себя безнаказанно".

До этого в немецком городе Метцинген сотрудники полиции задержали несколько украинцев после скандала в магазине из-за якобы фальшивых денег. На следующий день ситуация разрешилась, когда полиция сообщила, что с деньгами было все в порядке и украинцев отпустили. Один из задержанных назвал произошедшее произволом немецкой полиции.

