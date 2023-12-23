В Дании заявили, что отправят украинских беженцев домой после завершения конфликта

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Украинские беженцы в Дании после завершения конфликта с РФ должны будут вернуться обратно на свою родину. Об этом сообщает издание Berlingske со ссылкой на датского министра иммиграции и интеграции Кааре Дыбвада Бека.

По его словам, власти Дании рассматривают ситуацию с любыми беженцами как временную вне зависимости от того, откуда в страну приезжают люди. Помимо этого, с украинской стороны был подан четкий сигнал о том, что Киев хочет возвращения своих граждан, и Дания обязана это уважать, добавил Бек.

Как отмечает издание, специальный закон, который в том числе гарантирует украинским беженцам вид на жительство и доступ к рынку труда вне рамок общих правил предоставления убежища, будет действовать до марта 2025 года. После этого более 30 тысяч украинцев, пребывающих на сегодня в Дании, должны будут просить убежища, если захотят остаться в стране.

Однако беженцы из Украины могут остаться в Дании и по другим схемам, сообщил Бек. К примеру, они могут подать заявление на получение вида на жительства через бизнес-схему при заработке более 375 тысяч датских крон (примерно 55 тысяч долларов) в год.

Ранее министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман заявил, что Германия не собирается высылать из страны граждан Украины, которые подлежат мобилизации в своей стране. Он подчеркнул, что по Конституции ФРГ никто из граждан не может быть принужден к несению военной службы.

До этого СМИ сообщали о том, что чиновники Украины беспокоятся по поводу уехавших украинцев на фоне спецоперации на Запад и нашедших там лучшую жизнь. Они опасаются того факта, что страна потеряла навсегда большое число людей.

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