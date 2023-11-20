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20 ноября, 23:54

Происшествия

Гражданина Украины обвинили в убийстве жены и двух дочерей в Польше

Фото: 123RF/flynt

В Польше 42-летнего уроженца Украины подозревают в убийстве жены и двух дочерей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.

Тела 29-летней женщины и двух девочек в возрасте 1 и 4 лет нашли в городе Пущиково в Великопольском воеводстве. Они также были гражданами Украины. Сам мужчина признал свою вину.

По предварительным данным следователей, смерть жертв наступила в результате удушения. Как заявил украинец во время допроса, он "хотел избавиться от проблем", поскольку его супруга злилась на него из-за алкоголизма, отсутствия работы и различных долгов.

Сотрудники прокуратуры уже обратились в суд с просьбой арестовать мужчину на три месяца.

Ранее сообщалось, что американский адвокат на пенсии Кеннет Дарлингтон выстрелил в двух экоактивистов, которые перегородили шоссе в Панаме.

До этого стало известно, что религиозный лидер еврейской общины американского города Детройта, женщина-раввин Саманта Уолл была жестоко убита неизвестными.

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