Украинец на джипе попытался проехать в Крым

Фото: dpsu.gov.ua

Попытку проехать в Крым через КПП "Чонгар" совершил украинец из Запорожья на своем автомобиле. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Водитель внедорожника Nissan X-Trail, житель Запорожья, после въезда на контрольный пункт въезда-выезда закрылся в автомобиле. Он не давал возможности осмотреть транспортное средство и без прохождения контроля отправился на выезд", – сказано в сообщении пресс-службы государственной пограничной службы Украины.

Там отметили, что мужчину задержали после того, как он два раза попытался протаранить шлагбаум. При этом украинец оказал сопротивление. Более того, он угрожал сотрудникам. В результате его и машину передали представителям полиции.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Крым "открытой раной" для России. Он напомнил о появлении проекта "Крымская платформа", который нацелен на привлечение внимания к проблеме полуострова.

