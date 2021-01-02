Пушков напомнил Зеленскому, что в Ялте нет песка

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Сенатор Алексей Пушков высмеял новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

В нем украинский лидер заявил о желании "написать "Крым — это Украина" на песке пляжа в Ялте.

"Нет в Ялте естественных песчаных пляжей. А потому негде написать, будто Крым – украинский. На гальке ведь не напишешь", – сыронизировал Пушков в Telegram.

Сенатор добавил, что таким образом "крымская земля дает понять – не принадлежит она Украине".

"Он испытывает непреодолимое желание написать в Ялте на песке — мол, Крым це Украина! А затем – посмотреть в туманную (украинскую, конечно) морскую даль... Омыть ноги в "исконно украинских водах", – пошутил Пушков.

По мнению сенатора, украинского лидера "потянуло на новогоднюю романтику", однако Зеленский в очередной раз "попал в просак".

Зеленский обратился к украинцам частично на русском языке. В частности, он призвал жителей Донбасса и Крыма "быть с Украиной" и перевести часы назад.