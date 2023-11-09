Американский адвокат застрелил двух экоактивистов в Панаме

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Американский адвокат на пенсии Кеннет Дарлингтон выстрелил в двух экоактивистов, которые перегородили шоссе в Панаме. Об этом пишет Daily Mail.

По данным СМИ, демонстранты вели протестную акцию против соглашения властей Панамы с компанией Канады об управлении крупнейшим открытым медным рудником. Последний располагается в экологически чувствительной зоне.

В тот момент, когда активисты не позволили проехать автомобилю 77-летнего Дарлингтона, он вышел из машины и выстрелил в них из пистолета. Один из пострадавших погиб на месте, а второй был госпитализирован. В материале указывается, что суд уже арестовал злоумышленника. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия.

Ранее сообщалось, что экоактивисты движения Letzte Generation обрызгали оранжевой краской стену ведомства федерального канцлера в правительственном квартале Берлина. Они также написали на стене фразу: "Олаф врет". Так они адресовали канцлеру ФРГ Олафу Шольцу несогласие с климатической политикой.

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