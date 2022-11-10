Активистки движения Letzte Generation приклеили себя к скелету динозавра в Вене

Фото: letztegeneration.de

Две активистки экологического движения Letzte Generation (нем. "Последнее поколение". – Прим. ред.) приклеили ладони к постаменту, на котором стоит скелет динозавра в Музее естествознания в Вене, пишет Vienna.at.

Они сделали это в знак протеста против использования ископаемых видов топлива. Кроме того, активистки призвали ввести ограничение скорости в 100 километров в час на автобанах страны. Они также заверили, что экспонат в музее не пострадал.

Акция была прервана, руки участниц Letzte Generation отклеили от постамента с помощью растворителя. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Ранее участники движения Stop Fossil Fuel Subsidies (англ. "Остановите субсидии на ископаемое топливо". – Прим. ред.) разрисовали синей краской картину Энди Уорхола "Банки с супом Кэмпбелл" в Национальной галерее Австралии. Работа находилась под стеклом и не пострадала. Таким способом активисты пытались заставить местное правительство прекратить поддерживать нефтяную, газовую и угольную промышленность.



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