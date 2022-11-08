Активисты Just stop oil снова блокировали движение на кольцевой автотрассе Лондона

Фото: juststopoil.org

Движение на нескольких участках кольцевой автотрассы M25 в Лондоне снова заблокировано из-за действий участников кампании общественного неповиновения Just stop oil ("Просто остановите нефть". – Прим. ред), пишет Independent.

В британской полиции сообщили, что на месте проведения акций протеста работают сотрудники правоохранительных органов, а также призвали избегать район, где блокировано движение, и пользоваться альтернативным маршрутом.

7 ноября экоактивисты устроили аналогичную акцию протеста на M25. За день до этого они предупредили полицию, что планируют устроить перебои в движении в работе автотрассы и призвали снизить скорость движения до 48 километров в час.

До этого участники Just stop oil распылили оранжевую краску на стены зданий МВД Великобритании, службы контрразведки МИ-5, Банка Англии и медиахолдинга News Corporation в центре Лондона. Они объяснили свой выбор тем, что правительство, спецслужбы, финансовые институты и СМИ участвуют в поддержке экономики, которая основана на использовании нефти.



Экоактивисты облили краской здания правительства в Лондоне

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!