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Активисты Just stop oil снова блокировали движение на кольцевой автотрассе Лондона
Фото: juststopoil.org
Движение на нескольких участках кольцевой автотрассы M25 в Лондоне снова заблокировано из-за действий участников кампании общественного неповиновения Just stop oil ("Просто остановите нефть". – Прим. ред), пишет Independent.
В британской полиции сообщили, что на месте проведения акций протеста работают сотрудники правоохранительных органов, а также призвали избегать район, где блокировано движение, и пользоваться альтернативным маршрутом.
7 ноября экоактивисты устроили аналогичную акцию протеста на M25. За день до этого они предупредили полицию, что планируют устроить перебои в движении в работе автотрассы и призвали снизить скорость движения до 48 километров в час.
До этого участники Just stop oil распылили оранжевую краску на стены зданий МВД Великобритании, службы контрразведки МИ-5, Банка Англии и медиахолдинга News Corporation в центре Лондона. Они объяснили свой выбор тем, что правительство, спецслужбы, финансовые институты и СМИ участвуют в поддержке экономики, которая основана на использовании нефти.
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