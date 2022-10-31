Экоактивисты распылили краску на зданиях британского МВД, МИ-5 и Банка Англии в Лондоне

Фото: juststopoil.org

Участники движения Just stop oil (в переводе "Просто покончите с нефтью". – Прим. ред.) распылили краску оранжевого цвета на стены зданий МВД Великобритании, службы контрразведки МИ-5, Банка Англии и медиахолдинга News Corporation в центре Лондона. Об этом сообщается на сайте движения.

Как сообщили активисты, их выбор обусловлен участием правительства, спецслужб, финансовых институтов и СМИ в поддержке экономики, основанной на использовании нефти.

"Эра ископаемого топлива должна была уже давно закончиться, но ползучие щупальца ее интересантов продолжают проникать в нашу политику, в правительство и СМИ, и это продолжается уже много десятилетий", – говорится в сообщении.

По мнению экоактивистов, отказ от возобновляемых источников энергии, теплоизоляции и расширения роли общественного транспорта оправдываются коррупционными схемами, к которым причастны участники перечисленных органов и организаций.

До этого участники движения облили краской бутик Rolex, автосалоны Ferrari и Bentley , а также бросили шоколадный торт в восковую фигуру монарха Карла III в Музее мадам Тюссо в Лондоне.

Кроме того, экоактивисты нанесли ущерб картине нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона, вылив на нее томатный суп. Стоимость полотна оценивалась в 73 миллиона фунтов стерлингов.

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