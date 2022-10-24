16:40Происшествия
Экоактивисты бросили торт в фигуру короля Карла III в музее в Лондоне
Фото: Фото: juststopoil.org
Последователи Just Stop Oil бросили шоколадный торт в восковую фигуру монарха Карла III в музее мадам Тюссо в Лондоне. Действие они объяснили желанием привлечь внимание к проблемам климата, сообщает британская радиостанция LBC.
"Наука ясна. Требование простое: просто остановите новые (месторождения) нефти и газа. Это легче легкого (Its a piece of cake, в английском языке выражение означает "легче легкого". – Прим. ред.)", – объявили экоактивисты.
Они добавили, что подобная акция была проведена в преддверии COP27, конференции ООН по изменению климата, которую организуют в ноябре. Сообщалось, что король Карл III не будет посещать подобное мероприятие по совету уходящей с поста премьера Лиз Трасс.
Это не первый случай, когда активисты Just Stop Oil проводят подобные акции. 14 октября молодые последовательницы подобного движения вылили томатный суп на картину нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона. После они с помощью суперклея приклеили себя к стене культурного учреждения.
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