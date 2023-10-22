В Детройте жестоко убили лидера еврейской общины Саманту Уолл

Фото: 123RF/vankok

Религиозный лидер еврейской общины американского города Детройта, женщина-раввин Саманта Уолл была жестоко убита неизвестными. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает РИА Новости.

В полиции Детройта заявили, что женщина была найдена в центре города с многочисленными ножевыми ранениями и кровавым следом, который тянулся к ее дому. Правоохранители пока не установили мотив убийства.

40-летняя Уолл возглавляла наблюдательный совет одной из синагог Детройта. Сообщается, что ее работа заключалась в том числе в налаживании связей между еврейской и мусульманской общинами.

Кроме того, женщина работала сотрудницей аппарата конгрессвумен от Демократической партии Элиссы Слоткин.

Ранее сообщалось, что мужчина застрелил шведских футбольных болельщиков в центре Брюсселя 16 октября. Предположительно, он был вооружен автоматом АК-47. После случившегося злоумышленник скрылся с места происшествия. В результате ЧП еще несколько человек были ранены.

При задержании подозреваемого убили.

В Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в убийстве Тупака