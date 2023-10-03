Застреливший людей в ТЦ Бангкока подросток заявил, что страдает галлюцинациями – СМИ

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Подросток, застреливший трех человек в торговом центре Siam Paragon Бангкока, заявил, что страдает галлюцинациями, пишет тайский портал Khaosod.

По данным издания, в результате происшествия три человека погибли, пять пострадали. Одной из погибших была гражданка Китая. Стрелком оказался 14-летний подросток.

"Перед инцидентом у (подростка. – Прим. ред.) была галлюцинация, что кто-то собирается выстрелить в него, поэтому он выстрелил первым", – заявили в СМИ, ссылаясь на видео с предварительного допроса злоумышленника.

На допросе подросток обратился к правоохранителям с просьбой защитить его от галлюцинаций. Также молодой человек рассказал офицерам, что ему нравится играть в стрелялки на мобильном телефоне. В свою очередь, полиция проверила смартфон стрелка и обнаружила несколько видео, на которых он практиковался в снаряжении оружейного магазина.

Немногим ранее российское посольство в Таиланде сообщило, что информация о возможных пострадавших среди граждан РФ в результате стрельбы не поступала. Также ряд тайских СМИ сообщали о задержании подростка.

До этого следователи возбудили уголовное дело против завхоза АЗС в дагестанском Избербаше, который выстрелил в подростка из пневматического ружья. Инцидент случился в ходе ссоры между мужчиной и 16-летним подростком. В настоящее время пострадавший находится в медучреждении.