Три человека погибли при стрельбе в ТЦ Бангкока – СМИ

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Три человека погибли при стрельбе, которая произошла в торговом центре района Сиама в Бангкоке. Об этом сообщает The Nation.

Семь человек, находившиеся в момент происшествия в здании, получили ранения и травмы.

По информации агентства Reuters, стрельбу в торговом центре устроил 14-летний подросток. Ряд тайских СМИ уже сообщили о его задержании.

ТАСС со ссылкой на российское посольство в Таиланде сообщает, что информации о возможных пострадавших среди граждан РФ не поступало.

До этого минимум 13 человек погибли в результате пожара в ночном клубе в городе Мурсия в Испании. Пропавшими без вести числились не менее 18 посетителей заведения. Мэр Мурсии Хосе Бальеста объявил трехдневный траур по погибшим.

