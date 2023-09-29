Взрыв произошел в еще одной мечети в Пакистане

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Взрыв произошел в мечети в пакистанском городе Хангу, который расположен в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом пишет Dawn со ссылкой на представителя полиции.

Уточняется, что при инциденте не менее двух человек погибли, еще пятеро пострадали. По информации газеты, мечеть расположена на территории полицейского участка, взрыв прогремел во время пятничной молитвы.

В сообщении подчеркнули, что крыша здания обрушилась. Под обломками могут оставаться 30–40 человек.

В пятницу, 29 сентября, мощный взрыв произошел рядом с мечетью в пакистанском городе Мастунг в провинции Белуджистан. В результате погибли 52 человека, пострадали более 100 человек. По мнению властей, взрыв устроил смертник.

До этого в подвале мечети в городе Назрань в Ингушетии произошел взрыв газа. В результате ЧП никто не пострадал.

Не менее 25 человек погибли при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре