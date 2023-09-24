Газ взорвался в подвале мечети в Назрани

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В подвале мечети в городе Назрань в Ингушетии произошел взрыв газа, сообщается на сайте МЧС РФ по региону.

В результате ЧП никто не пострадал. Информация о происшествии поступила в дежурную часть в 02:49 по московскому времени.

"По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в подвальном помещении мечети, без последующего возгорания", – говорится в сообщении.

Разрушений и повреждений не выявили, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Шебекине Белгородской области разрушился частный дом из-за взрыва газового баллона. Изначально сообщалось о пяти пострадавших, еще один находился под завалами, однако позже число выросло до семи.

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