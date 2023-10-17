Устроивший стрельбу в Брюсселе был убит при задержании

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Подозреваемый, застреливший двух шведских футбольных болельщиков, был убит при задержании. Об этом сообщил Федеральный кризисный центр в соцсети X (бывший Twitter).

До этого сообщалось, что полиция "нейтрализовала" преступника, предположительно, по имени Абдесалем Л. По данным СМИ, он был тяжело ранен и доставлен в больницу. Однако спустя некоторое время скончался от полученных ран. Также полиция Бельгии приступила к поиску двух сообщников устроившего стрельбу в Брюсселе.

"Федеральная прокуратура подтвердила, что подозреваемый, открывший огонь вчера вечером в Брюсселе, был идентифицирован, он умер", – отметили в кризисном центре.

Мужчина застрелил шведских футбольных болельщиков в центре Брюсселя 16 октября. Предположительно, он был вооружен автоматом АК-47. После случившегося злоумышленник скрылся с места происшествия. В результате ЧП еще несколько человек были ранены.

В свою очередь, бельгийские власти повысили уровень террористической угрозы до максимального. Кризисный центр рекомендовал жителям Брюсселя не выходить на улицу без необходимости.

По данным СМИ, преступник записал видеообращение с заявлением о его принадлежности к группировке "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация).

Из-за теракта матч отборочного раунда к чемпионату Европы 2024 года по футболу между сборными Бельгии и Швеции был отменен после первого тайма.

Подозреваемый в нападении на шведов в Брюсселе ликвидирован – СМИ