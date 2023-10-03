Два человека погибли и пять пострадали после стрельбы в ТЦ в Бангкоке

Фото: телеграм-канал Daily Storm

Два человека погибли и пять получили травмы после стрельбы в торговом центре Siam Paragon в Бангкоке, передает телеканал The Reporters со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, двое погибших являются гражданами Китая и Мьянмы. Полиция начала расследование происшествия.

Информацию о стрельбе в торговом центре Бангкока правоохранители получили в 16:20 по местному времени (12:20 по московскому). Siam Paragon находится в центре города, его ежедневно посещают тысячи туристов. Выяснилось, что открывшим огонь был 14-летний подросток, который без сопротивления сдался полицейским.

Полиция допросила несовершеннолетнего, который объяснил свои мотивы некими голосами, управляющим его действиями.

Как сообщили в консульской службе российского диппредставительства в Таиланде, информации о пострадавших после стрельбы гражданах РФ нет.

СМИ со ссылкой на видео с предварительного допроса подростка писали, что перед инцидентом у него была галлюцинация, будто кто-то собирается выстрелить в него. В этой связи он решил выстрелить первым, уточнили в прессе.

В ходе допроса подросток попросил полицейских защитить его от галлюцинаций. Вместе с этим он рассказал офицерам, что ему нравится играть в шутеры на смартфоне. В свою очередь, правоохранители проверили телефон стрелка и нашли несколько роликов, на которых он практиковался в снаряжении оружейного магазина.