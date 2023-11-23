На Украине забили тревогу из-за навсегда уехавших на Запад граждан – СМИ

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Чиновники Украины беспокоятся по поводу уехавших украинцев на фоне спецоперации на Запад и нашедших там лучшую жизнь. Они опасаются того факта, что страна потеряла навсегда большое число людей, пишет Financial Times.

Корреспондент издания заявил, что недавно посетил Украину, где обсудил тему уехавших в западные страны украинцев с министром инфраструктуры государства Александром Кубраковым и мэром Харькова Игорем Тереховым.

"Оба выразили опасения, что Украина навсегда потеряет значительную часть своего населения. Они обеспокоены тем, что относительный достаток жизни на Западе и неопределенности дома удержат граждан от возвращения", – поделился журналист.

По данным СМИ, в настоящее время в Европе находятся от 5 до 6 миллионов граждан Украины. Один из членов НКО, который работает в Харькове, уточнил, что "7 миллионов человек начнут там новую жизнь и не вернутся в страну".

Ранее стало известно, что более 5 миллионов человек прибыли с Украины и из республик Донбасса в РФ с начала проведения спецоперации. Как уточнил постпред РФ при ООН Василий Небензя, из них более 730 тысяч являются детьми.

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