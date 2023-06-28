В МВД РФ начали принимать заявления о выходе из гражданства Украины

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Территориальные органы МВД России начали прием заявлений от россиян с двойным гражданством на выход из гражданства Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Согласно этому закону, все граждане России, имеющие одновременно украинское гражданство, будут считаться не имеющими гражданства Украины со дня подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что отказ от иностранного гражданства позволит россиянам реализовать права в полной мере, когда его наличие является ограничивающим фактором. В частности, при трудоустройстве в государственные или муниципальные органы.

Достигшие 14-летнего возраста граждане могут подать заявление самостоятельно. Прием заявлений от граждан осуществляется как в органах МВД, так и на портале "Госуслуги".

Согласно закону, подписанному 18 марта Владимиром Путиным, действие гражданства Украины может быть прекращено со дня подачи заявления в территориальный орган МВД России. После выхода из украинского гражданства заявителю следует отказаться от реализации прав и исполнения обязанностей, которые им предусмотрены. В противном случае заявление гражданина может быть отклонено.

В МВД России считают, что закон о возможности однодневного отказа от гражданства Украины может затронуть более двух миллионов человек.



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