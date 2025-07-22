SRF: в альпийских горах обнаружена группа туристов в нацистской форме

Фото: depositphotos/ankamonika

Группу, включающую в себя 25 человек, одетых в нацистскую форму, обнаружили швейцарские полицейские в Бернских Альпах. Об этом пишет RT, ссылаясь на SRF.

В материале уточняется, что группа состояла исключительно из мужчин. Все они прошли через горный массив Вильдхорн.

Согласно законодательству Швейцарии, подобные действия не караются уголовным преследованием. В связи с чем полицейские ограничились записью личных данных участников и попросили их снять куртки с нацистской символикой, чтобы избежать конфликтов.

В конце прошлого года в Польше разгорелся скандал из-за студентов, принесших на предрождественскую встречу имбирные пряники в форме свастики. Придя на праздник, они запустили петарды и начали петь нацистские песни.

Инцидент был записан на видео, которое позже завирусилось в Сети и вызвало возмущение руководства Академии образования. В результате в учреждении осудили поведение учеников и заявили о применении дисциплинарных мер.