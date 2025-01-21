ГД одобрила инициативу об ужесточении наказания за демонстрацию нацистской символики

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Госдума согласовала в первом чтении инициативу об ужесточении наказания за демонстрацию нацистской атрибутики и символики. За нарушение предлагается назначать обязательные работы на срок до 100 часов с конфискацией предмета административного правонарушения.

В данном случае речь также идет о символике экстремистских организации, иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральным законом.

Для окончательного принятия закона потребуется внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. На данный момент в статье 20.3 в качестве наказания предусмотрен штраф до двух тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения либо административный арест на срок до 15 суток также с конфискацией предмета.

При этом штраф до 2,5 тысячи рублей с конфискацией могут обязать выплатить за сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики.

Ранее столичный суд оштрафовал мужчину, который совершил нацистское приветствие в новогоднюю ночь на станции метро "Китай-город". Он признал свою вину в совершении административного правонарушения.