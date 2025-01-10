Столичный суд оштрафовал мужчину за нацистское приветствие в новогоднюю ночь

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В Москве суд оштрафовал мужчину, который в новогоднюю ночь на станции метро "Китай-город" совершил нацистское приветствие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Уточняется, что мужчина "публично демонстрировал нацистскую символику" 1 января в 01:40.

Мужчина признал свою вину в совершении административного правонарушения, за которое ему был назначен штраф, говорится в материалах дела. Размер штрафа неизвестен.

В соответствии с частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, которая вменяет ему вину в пропаганде или публичном демонстрировании нацистской символики, штраф составляет от одной до двух тысяч рублей, также может грозить административный арест на срок до 15 суток.

Ранее сооснователь "Короля и Шута" Александр Балунов был оштрафован Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России.

Согласно материалам дела, протокол на музыканта был составлен после пяти публикаций, которые он разместил в своем телеграм-канале в период с июля по октябрь 2024 года.