Суд приговорил Шарлота к 5,5 года за реабилитацию нацизма и оскорбление верующих

Фото: ТАСС/Альберт Дзень (Эдуард Шарлот внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Суд в Самаре приговорил певца Шарлота (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 5,5 года колонии-поселения по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении верующих, передает ТАСС.

Кроме того, суд лишил Шарлота права заниматься администрированием сайтов в интернете на четыре года.

Также уголовное преследование в отношении певца по статьям "Уничтожение официального документа, совершенное из личной заинтересованности" и "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с угрозой применения насилия" прекращено из-за отсутствия в действиях Шарлота состава преступления.

В свою очередь, адвокат Шарлота Алексей Лапузин заявил журналистам, что решение об обжаловании приговора будет принято после того, как сторона защиты получит полный текст приговора.

Между тем гособвинение просило 7,5 года колонии общего режима для Шарлота. Также певца просили приговорить к штрафу в размере 299 тысяч рублей.

В конце ноября прошлого года исполнителя задержали в Санкт-Петербурге и отвезли в отделение полиции из-за сожжения российского паспорта. Затем Шарлот извинился и сказал, что поступил так из-за "осечки в понимании".

Спустя время певца арестовали за мелкое хулиганство на 13 суток. По версии правоохранителей, тот нецензурно выражался в общественном месте, приставал к людям и кричал, а на замечания прохожих не реагировал.

В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что СК РФ по Самарской области возбудил в отношении Шарлота сразу три уголовных дела.

В октябре суд приступил к рассмотрению дела в отношении певца по существу. Во время слушания Шарлот частично признал вину по статьям о реабилитации нацизма, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о похищении или повреждении документов. При этом он не признал вину по статье о возбуждении ненависти.