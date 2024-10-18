Суд оставил под арестом певца Шарлота до 24 марта

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Самарский областной суд продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), сообщает ТАСС.

Он останется в СИЗО до 24 марта 2025 года включительно. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокурора.

Суд 18 октября приступил к рассмотрению дела по существу. Во время слушания Шарлот частично признал вину по статьям о реабилитации нацизма, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о похищении или повреждении документов. При этом Шарлот не признал вину по статье о возбуждении ненависти.

В конце ноября прошлого года исполнителя задержали в Санкт-Петербурге и отвезли в отделение полиции из-за сожжения российского паспорта. Затем Шарлот извинился и сказал, что поступил так из-за "осечки в понимании".

Спустя время певца арестовали за мелкое хулиганство на 13 суток. По версии правоохранителей, тот нецензурно выражался в общественном месте, приставал к людям и кричал, а на замечания прохожих не реагировал.

В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что СК РФ по Самарской области возбудил в отношении Шарлота сразу три уголовных дела.

Кировский районный суд Самары арестовал Шарлота. Затем заключение под стражей продлевалось.