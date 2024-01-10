Певец Шарлот извинился перед Путиным за свой видеоролик

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/sharl.ot

Певец Эдуард Шарлот зачитал в Самарском областном суде обращение, в котором извинился перед Владимиром Путиным за видеоролик, на котором артист разорвал изображение с президентом, сообщает РИА Новости.

Он признал свой поступок глупым, а также заявил, что не понимает, зачем это сделал.

"Владимир Владимирович Путин – человек с большой буквы... Разорвал рисунок под песню Игоря Талькова с вашим изображением, не понимая зачем, не таив никакой злобы на вас или очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе... Прошу у вас, Владимир Владимирович, прощения за глупейший видеопоступок, выставленный напоказ", – сказал Шарлот.

Также артист попросил прощения у Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ветеранов Великой Отечественной войны, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и других людей, которые фигурировали в его видеороликах и записях в соцсетях.

Кроме того, Шарлот извинился перед всеми гражданами России за то, что "в пиковый час одурманивания проамериканской пропагандой был пронзен идиотской идеей поджечь внутренний паспорт гражданина". Свои действия он назвал безрассудными.

Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты артиста на арест. Решение Кировского районного суда оставили без изменений.

22 ноября 2023 года Шарлот прибыл в Санкт-Петербург, где его сразу же задержали и отвезли в отделение полиции в связи с сожжением российского паспорта. После этого артист извинился за свои действия. По его словам, он поступил подобным образом из-за "осечки в понимании".

Позже певца арестовали за мелкое хулиганство на 13 суток. Полицейские заявили, что Шарлот нецензурно выражался в общественном месте, приставал к людям и кричал, а на замечания прохожих не реагировал.

По данным главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, СК по Самарской области возбудил в отношении Шарлота сразу три уголовных дела, два из них по части 4 статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"), а также по статье 148 ("Оскорбление чувств верующих").

После Кировский районный суд Самары вынес решение об аресте Шарлота до 24 января 2024 года. Певец и его адвокат не согласились с приговором судьи и подали апелляцию.

