Суд в Самаре отклонил апелляцию на арест певца Шарлота

Фото: телеграм-канал "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Самарский областной суд отказал в удовлетворении апелляции, которую подала сторона защиты певца и блогера Эдуарда Шарлота на его арест. Об этом ТАСС рассказал адвокат исполнителя Алексей Лапузин.

Как он утверждает, решение Кировского районного суда оставили без изменений.

22 ноября 2023 года Шарлот прибыл в Санкт-Петербург, где его сразу же задержали и отвезли в отделение полиции в связи с сожжением российского паспорта. После этого артист извинился за свои действия. По его словам, он поступил подобным образом из-за "осечки в понимании".

Позже певца арестовали за мелкое хулиганство на 13 суток. Полицейские заявили, что Шарлот нецензурно выражался в общественном месте, приставал к людям и кричал, а на замечания прохожих не реагировал.

По данным главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, СК по Самарской области возбудил в отношении Шарлота сразу три уголовных дела, два из них по части 4 статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"), а также по статье 148 ("Оскорбление чувств верующих").

После Кировский районный суд Самары вынес решение об аресте Шарлота до 24 января 2024 года. Певец и его адвокат не согласились с приговором судьи и подали апелляцию.

