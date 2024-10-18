Певец Шарлот не признал вину по статье о возбуждении ненависти

Фото: ТАСС/Альберт Дзень (Эдуард Шарлот внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Певец Эдуард Шарлот (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) не признал вину по статье о возбуждении ненависти. Об этом сообщает РИА Новости из зала Самарского областного суда.

При этом во время слушания дела Шарлот частично признал вину по статьям о реабилитации нацизма, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о похищении или повреждении документов. Санкции всех вышеперечисленных статей УК РФ подразумевают наказание до 6 лет колонии.

"Я действительно присутствую на этих видеороликах, но не уверен в квалификации", – заявил Шарлот.

В конце ноября прошлого года исполнителя задержали в Санкт-Петербурге и отвезли в отделение полиции из-за сожжения российского паспорта. Затем Шарлот извинился и сказал, что поступил так из-за "осечки в понимании".

Спустя время певца арестовали за мелкое хулиганство на 13 суток. По версии правоохранителей, тот нецензурно выражался в общественном месте, приставал к людям и кричал, а на замечания прохожих не реагировал.

В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что СК РФ по Самарской области возбудил в отношении Шарлота сразу три уголовных дела.

Кировский районный суд Самары арестовал Шарлота. Затем заключение под стражей продлевалось.