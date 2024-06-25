Певец Шарлот анонсировал гастрольный тур по РФ

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Певец Эдуард Шарлот анонсировал в своем аккаунте Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) гастрольный тур по России, который начнется уже 1 июля в Самаре.

"Тот, кем я ухожу, – забудут. Тот, кем я вернусь, – запомнят! <...> Здравствуй, спутница. Хочу поздравить с тем, насколько великолепно справляемся с дикостью предназначенной ноши", – передает "Газета.ру" слова Шарлота.

В разговоре с РИА Новости отец певца Валерий Шарлот заявил, что его сын остается под стражей. Он уточнил, что мера пресечения не менялась.

В конце ноября 2023 года Шарлота задержали в Санкт-Петербурге и отвезли в отделение полиции из-за сожжения российского паспорта. Затем артист извинился и сказал, что поступил так из-за "осечки в понимании".

Спустя время певца арестовали за мелкое хулиганство на 13 суток. По версии правоохранителей, тот нецензурно выражался в общественном месте, приставал к людям и кричал, а на замечания прохожих не реагировал.

В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что СК РФ по Самарской области возбудил в отношении Шарлота сразу три уголовных дела, два из них по части 4 статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"), а также по статье 148 ("Оскорбление чувств верующих").

Кировский районный суд Самары арестовал Шарлота до 24 января 2024 года. Затем заключение под стражей продлевалось. В конце мая самарский суд оставил артиста в СИЗО до 24 июля.