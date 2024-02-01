Отец Шарлота не подтвердил информацию о его отправке в Саратов

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Отец певца Эдуарда Шарлота сообщил, что музыкант находится в СИЗО Саратова. Об этом сообщает RT.

Мужчина со ссылкой на адвоката отметил, что психолого-психиатрическая экспертиза будет, но дата ее проведения неизвестна.

Между тем он уверен, что у сына есть проблемы с психическим здоровьем. Отец Шарлота подчеркнул, что странности в поведении у него наблюдались с детства, родителя из-за этого часто вызывали в школу.

С певцом мужчина виделся две недели назад. По его словам, Шарлот "многое понял и переживает, что у него нет возможности проявить осознание".

В конце ноября прошлого года певец прибыл в Санкт-Петербург, где его сразу же задержали и отвезли в отделение полиции из-за сожжения российского паспорта. После этого артист извинился за свои действия и заявил, что поступил так из-за "осечки в понимании".

Позже Шарлота арестовали за мелкое хулиганство на 13 суток. Правоохранители сказали, что он нецензурно выражался в общественном месте, приставал к людям и кричал, а на замечания прохожих не реагировал.

По информации главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, Следственный комитет по Самарской области возбудил в отношении певца сразу три уголовных дела, два из них по части 4 статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"), а также по статье 148 ("Оскорбление чувств верующих").

После Кировский районный суд Самары вынес решение об аресте Шарлота до 24 января 2024 года. Певец и его адвокат не согласились с приговором судьи и подали апелляцию. Однако Самарский областной суд отказал в удовлетворении жалобы. Со слов адвоката Шарлота Алексея Лапузина, приговор Кировского районного суда остался без изменений.