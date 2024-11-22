Экспертиза не выявила признаки психического расстройства у певца Шарлота

Фото: телеграм-канал SHOT (Эдуард Шарлот внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в рамках расследования уголовного дела певца Эдуарда Шарлота (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), не выявила у него признаков психического расстройства, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя гособвинения.

На заседании в Самарском областном суде по делу Шарлота прокурора заявил, что в период, относящийся к инкриминируемым деяниям, признаков хронического психического расстройства, слабоумия либо другого болезненного состояния психики у него также не отмечалось.

Кроме того, комиссия не подтвердила наличие у певца диагноза "биполярное аффективное расстройство", который врачи поставили ему в 2021 году. При этом эксперты отметили у Шарлота психопатические черты характера и акцентуированные личностные черты, находящиеся в границах индивидуальной нормы. Это, по словам специалистов, может выражаться в тревожности, раздражительности, импульсивных поступках и "самовзвинчивании".

Эксперты добавили, что подсудимый может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и не нуждается в принудительной медицинской помощи. Признаков наркотической и алкогольной зависимости у него также нет.

Суд отложил слушание дела Шарлота до 6 декабря.

18 октября суд приступил к рассмотрению дела по существу. Во время слушания Шарлот частично признал вину по статьям о реабилитации нацизма, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о похищении или повреждении документов. При этом Шарлот не признал вину по статье о возбуждении ненависти.

В конце ноября прошлого года исполнителя задержали в Санкт-Петербурге и отвезли в отделение полиции из-за сожжения российского паспорта. Затем Шарлот извинился и сказал, что поступил так из-за "осечки в понимании".

Спустя время певца арестовали за мелкое хулиганство на 13 суток. По версии правоохранителей, тот нецензурно выражался в общественном месте, приставал к людям и кричал, а на замечания прохожих не реагировал.

В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что СК РФ по Самарской области возбудил в отношении Шарлота сразу три уголовных дела.

Кировский районный суд Самары арестовал Шарлота. Затем заключение под стражей продлевалось. В последний раз Самарский областной суд продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту до 24 марта 2025 года включительно.