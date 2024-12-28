Сооснователь "Короля и Шута" Балунов оштрафован за дискредитацию ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Alexander Balunov"

Сооснователь "Короля и Шута" Александр Балунов оштрафован Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Балунов привлечен к ответственности по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации").

Согласно материалам дела, протокол на музыканта был составлен после пяти публикаций, которые он разместил в своем телеграм-канале в период с июля по октябрь 2024 года.

Ранее историка Тамару Эйдельман (признана иноагентом в РФ) обязали выплатить штраф за дискредитацию российской армии. Дорогомиловский суд столицы назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.

Прокуратура Москвы начала проверку по Эйдельман 21 июня. Тогда правоохранители нашли в Сети ее публичный канал, где она выразила неуважение защитникам Отечества и Дню воинской славы РФ. Ее заподозрили в возбуждении ненависти и вражды.